Вибухи в Одесі пролунали вранці 20 липня під час повітряної тривоги.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Вибухи в Одесі 20 липня: що відомо

За словами начальника Одеської МВА, російські війська здійснили ракетну атаку на місто.

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— Ворог продовжує терор нашого міста. Зранку він здійснив ракетну атаку на Одесу. Постраждала інфраструктура, — повідомив Сергій Лисак.

Наразі інформації про постраждалих або загиблих унаслідок вибухів в Одесі сьогодні, 20 липня, не надходило.

На місці влучання працюють екстрені та комунальні служби, які ліквідовують наслідки російського удару.

Нагадаємо, що ввечері 19 липня Росія завдала ракетного удару по цивільному суховантажу GOLDEN LEO, який ішов під прапором Гвінеї-Бісау та належить турецькому власнику.

Судно перевозило зерно та прямувало на вихід із зони бойових дій у Чорному морі.

За даними Військово-морських сил ЗСУ, окупанти випустили по судну три крилаті ракети Х-59/Х-69. Одна з них влучила в надбудову правого борту, після чого на борту виникла пожежа.

Унаслідок атаки загинули п’ятеро людей (зокрема українець), ще вісьмох членів екіпажу (громадяни Сирії та Індії) евакуювали та доправили до лікарні в Одесі.

Доля ще п’ятьох членів екіпажу залишається невідомою, пошукова операція триває.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 608-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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