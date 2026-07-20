Вибухи в Запоріжжі пролунали під час ранкової російської атаки 20 липня.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи в Запоріжжі 20 липня: що відомо

Як повідомив очільник ОВА, російські війська завдали удару по дачному кооперативу.

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Унаслідок атаки загорілися житлові будинки.

За його словами, унаслідок вибухів у Запоріжжі сьогодні, 20 липня, по допомогу медиків звернулися двоє людей.

Наразі на місці працюють екстрені служби. Інформація про масштаби руйнувань унаслідок вибухів у Запоріжжі 20 липня уточнюється.

Напередодні, 19 липня, російські війська також масовано атакували Запоріжжя. Тоді внаслідок обстрілу було зруйновано житловий будинок.

За оновленими даними, під завалами рятувальники виявили тіло 11-річної дівчинки.

Загалом російська ця атака забрала життя трьох людей — дитини, а також 71-річної та 72-річної жінок. Ще 41 людина дістала поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 608-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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