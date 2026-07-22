Россия атаковала Запорожье ударными дронами и авиабомбами. В городе после взрывов вспыхнул пожар на территории гражданского предприятия, трое человек получили ранения.

В то же время в Запорожском районе в результате авиаудара разрушены дома, по предварительным данным, под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в своем Telegram-канале.

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Взрывы в Запорожье: что известно

Иван Федоров подчеркнул, что взрывы в Запорожье спровоцировал российский беспилотник, который вызвал пожар на территории гражданского предприятия.

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