Анастасия Гевко, редактор ленты
1 мин.
Запорожье подверглось атаке российских дронов: есть раненые и пожар на предприятии
Россия атаковала Запорожье ударными дронами и авиабомбами. В городе после взрывов вспыхнул пожар на территории гражданского предприятия, трое человек получили ранения.
В то же время в Запорожском районе в результате авиаудара разрушены дома, по предварительным данным, под завалами могут находиться люди.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в своем Telegram-канале.
Сейчас смотрят
Взрывы в Запорожье: что известно
Иван Федоров подчеркнул, что взрывы в Запорожье спровоцировал российский беспилотник, который вызвал пожар на территории гражданского предприятия.
Новость пополняется…
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.