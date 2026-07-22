Росія атакувала Запоріжжя ударними дронами та авіабомбами. У місті після вибухів спалахнула пожежа на території цивільного підприємства, троє людей дістали пораненн. Також відомо про щонайменше одного загиблого.

Водночас у Запорізькому районі через авіаудар зруйновано будинки, попередньо, під завалами можуть перебувати люди.

Оновлено о 17:30. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

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Вибухи в Запоріжжі: що відомо

Іван Федоров наголосив, що вибухи в Запоріжжі прозвучали після удару БпЛА по території підприємства харчової промисловості. Пожежа розповсюдилася на приміщення та цивільні автівки.

Спершу було відомо про одного пораненого внаслідок атаки РФ на Запоріжжя, однак пізніше їхня кількість зросла до трьох.

– Збільшується кількість постраждалих через атаку росіян на обласний центр. Допомога медиків знадобилася 33-річній жінці та чоловікам 25 та 41 року, – йдеться у повідомленні.

Федоров також повідомив, що ворожі авіабомби вдарили по Лежиному в Запорізькій області і зруйнували будинки.

– Є руйнування, попередньо, люди під завалами – росіяни атакували Запорізький район… Попередньо, є інформація про людей під завалами, – розповів він.

О 17:30 начальник ОВА повідомив про щонайменше одного загиблого внаслідок атаки РФ на Запоріжжя.

Нагадаємо, 21 липня у Запоріжжі також лунали вибухи – керовані авіабомби били по житлових кварталах обласного центру.

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