В четверг, 23 июля, российские оккупанты нанесли удар по Херсону десятью управляемыми авиабомбами. Известно о семерых пострадавших.

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько.

Оккупанты ударили КАБами по Херсону

— Российские оккупанты атаковали Херсон — 10 КАБов “прилетело” по социальной инфраструктуре в Корабельном и Центральном районах, — рассказал Шанько.

По его словам, в центральной части города в результате ударов повреждены многоэтажные и частные дома. Несколько из них получили критические разрушения.

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Среди пострадавших — 69-летний житель Херсона. Во время атаки мужчина находился на балконе своей квартиры.

Медики диагностировали у него взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, акубаротравму и осколочное ранение стопы. Необходимую помощь мужчине оказали на месте, от госпитализации он отказался.

Глава ГВА добавил, что медицинская помощь понадобилась 52-летнему жителю Херсона, который пострадал из-за вражеского авиаудара по центральной части города около 10:50.

Мужчина получил контузию, минно-взрывную травму и острую реакцию на стресс. Он будет лечиться амбулаторно.

Шанько рассказал, что помощь медиков получили 62-летняя женщина и 59-летний мужчина. У них диагностировали контузии и минно-взрывные травмы.

У женщины зафиксировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Мужчина получил ушиб коленного сустава. Обоим пострадавшим рекомендовали амбулаторное лечение.

Позже в медицинские учреждения обратились еще трое жителей Херсона, получивших ранения во время авиаудара по центральной части города.

Напомним, 12 июля российские войска атаковали дронами маршрутку и автобусную остановку в Херсоне. В результате вражеского удара пострадали шесть человек.

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