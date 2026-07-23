Оккупанты сбросили 10 КАБов на Херсон: разрушены дома, есть пострадавшие
- Россияне атаковали Херсон 10 управляемыми авиабомбами.
- В результате авиаудара пострадали семь человек.
- Повреждены многоэтажные и частные дома, несколько из них получили критические разрушения.
В четверг, 23 июля, российские оккупанты нанесли удар по Херсону десятью управляемыми авиабомбами. Известно о семерых пострадавших.
Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько.
Оккупанты ударили КАБами по Херсону
— Российские оккупанты атаковали Херсон — 10 КАБов “прилетело” по социальной инфраструктуре в Корабельном и Центральном районах, — рассказал Шанько.
По его словам, в центральной части города в результате ударов повреждены многоэтажные и частные дома. Несколько из них получили критические разрушения.
Среди пострадавших — 69-летний житель Херсона. Во время атаки мужчина находился на балконе своей квартиры.
Медики диагностировали у него взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, акубаротравму и осколочное ранение стопы. Необходимую помощь мужчине оказали на месте, от госпитализации он отказался.
Глава ГВА добавил, что медицинская помощь понадобилась 52-летнему жителю Херсона, который пострадал из-за вражеского авиаудара по центральной части города около 10:50.
Мужчина получил контузию, минно-взрывную травму и острую реакцию на стресс. Он будет лечиться амбулаторно.
Шанько рассказал, что помощь медиков получили 62-летняя женщина и 59-летний мужчина. У них диагностировали контузии и минно-взрывные травмы.
У женщины зафиксировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Мужчина получил ушиб коленного сустава. Обоим пострадавшим рекомендовали амбулаторное лечение.
Позже в медицинские учреждения обратились еще трое жителей Херсона, получивших ранения во время авиаудара по центральной части города.
Напомним, 12 июля российские войска атаковали дронами маршрутку и автобусную остановку в Херсоне. В результате вражеского удара пострадали шесть человек.