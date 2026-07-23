У четвер, 23 липня, російські окупанти завдали удару по Херсону десятьма керованими авіабомбами. Відомо про сімох постраждалих.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Окупанти вдарили КАБами по Херсону

– Російські окупанти атакували Херсон – 10 КАБів “прилетіло” по соціальній інфраструктурі в Корабельному та Центральному районах, – розповів Шанько.

За його словами, в центральній частині міста внаслідок ударів пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки. Кілька з них зазнали критичних руйнувань.

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Серед постраждалих – 69-річний житель Херсона. Під час атаки чоловік перебував на балконі своєї квартири.

Медики діагностували у нього вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, акубаротравму та уламкове поранення стопи. Необхідну допомогу чоловікові надали на місці, від госпіталізації він відмовився.

Очільник МВА додав, що медична допомога знадобилася 52-річному херсонцю, який постраждав через ворожий авіаудар по центральній частині міста близько 10:50.

Чоловік отримав контузію, мінно-вибухову травму та гостру реакцію на стрес. Він лікуватиметься амбулаторно.

Шанько розповів, що допомогу медиків отримали 62-річна жінка та 59-річний чоловік. У них діагностували контузії та мінно-вибухові травми.

У жінки зафіксували струс головного мозку та закриту черепно-мозкову травму. Чоловік отримав забій колінного суглоба. Обом постраждалим рекомендували амбулаторне лікування.

Пізніше до медичних закладів звернулися ще троє жителів Херсона, які зазнали поранень під час авіаудару по центральній частині міста.

Нагадаємо, 12 липня російські війська атакували дронами маршрутку та автобусну зупинку в Херсоні. Внаслідок ворожого удару постраждали шестеро людей.

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