Унаслідок російської атаки на пасажирський автобус у Слов’янську Донецької області поранення дістали дві жінки.

Про це повідомила Слов’янська міська військова адміністрація.

Атака на пасажирський автобус у Слов’янську 27 липня: що відомо

За даними МВА, влучання сталося близько 09:20 у мікрорайоні Черевківка. Під російський удар потрапив пасажирський автобус.

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Наразі відомо, що поранення дістали дві жінки, які перебували в салоні автобуса. Обох постраждалих госпіталізували. Медики надають їм необхідну допомогу.

На місці удару працюють відповідні служби.

Правоохоронці та рятувальники документують наслідки російської атаки на пасажирський автобус у Слов’янську 27 липня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 615-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Слов’янська МВА

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