Росія обстріляла пасажирський автобус у Слов’янську: двоє жінок поранені
Унаслідок російської атаки на пасажирський автобус у Слов’янську Донецької області поранення дістали дві жінки.
Про це повідомила Слов’янська міська військова адміністрація.
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За даними МВА, влучання сталося близько 09:20 у мікрорайоні Черевківка. Під російський удар потрапив пасажирський автобус.
Наразі відомо, що поранення дістали дві жінки, які перебували в салоні автобуса. Обох постраждалих госпіталізували. Медики надають їм необхідну допомогу.
На місці удару працюють відповідні служби.
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Фото: Слов’янська МВА