Военная контрразведка Службы безопасности Украины под личным руководством главы СБУ генерал-майора Александра Поклада сорвала серию масштабных терактов в Харьковской области.

В результате спецоперации задержаны два российских агента, которые пытались ликвидировать несколько десятков украинских военных.

СБУ сорвала теракт в Харьковской области: что известно

По данным расследования, обоих фигурантов враг завербовал дистанционно через Telegram-каналы, предлагающие “легкий заработок”. Сначала они выполняли “тестовые” задания — фотографировали объекты и подожгли автомобиль Сил обороны.

Сейчас смотрят

Впоследствии ФСБ привлекла их к более сложной спецоперации:

Злоумышленники арендовали загородный дом под Харьковом. В местных Telegram-каналах они запустили анонс “тематической благотворительной вечеринки”, чтобы заманить украинских защитников. На мероприятие согласились прийти несколько десятков человек, большинство из которых — военнослужащие. Во время мероприятия агенты планировали подсыпать в напитки сильнодействующий яд со смертельным исходом.

Параллельно с подготовкой отравления куратор дал агентам задание изготовить самодельную бомбу с взрывным зарядом весом 10 кг.

Контрразведка СБУ действовала на опережение: первого агента задержали непосредственно во время транспортировки взрывчатки в рюкзаке. А второго агента — местную жительницу — задержали в арендованном доме, где она готовила химические компоненты для бомбы.

В ходе обысков у них изъяли компоненты для взрывного устройства и смартфоны с доказательствами переписки с куратором.

Какое наказание ждет предателей

Задержанным сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Фигурантам грозит пожизненное заключение.

Напомним, что ранее сотрудники СБУ задержали студентку, которая по заказу российской ФСБ готовила блэкаут в Полтаве. Злоумышленница собирала разведданные для нанесения воздушных ударов по критической инфраструктуре региона.

Источник : СБУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.