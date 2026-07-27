СБУ сорвала операцию ФСБ на Харьковщине: готовилось убийство военных на “вечеринке”
- СБУ сорвала масштабный теракт в Харьковской области.
- Задержаны два агента ФСБ, которые готовили ликвидацию нескольких десятков украинских военнослужащих.
Военная контрразведка Службы безопасности Украины под личным руководством главы СБУ генерал-майора Александра Поклада сорвала серию масштабных терактов в Харьковской области.
В результате спецоперации задержаны два российских агента, которые пытались ликвидировать несколько десятков украинских военных.
СБУ сорвала теракт в Харьковской области: что известно
По данным расследования, обоих фигурантов враг завербовал дистанционно через Telegram-каналы, предлагающие “легкий заработок”. Сначала они выполняли “тестовые” задания — фотографировали объекты и подожгли автомобиль Сил обороны.
Впоследствии ФСБ привлекла их к более сложной спецоперации:
- Злоумышленники арендовали загородный дом под Харьковом.
- В местных Telegram-каналах они запустили анонс “тематической благотворительной вечеринки”, чтобы заманить украинских защитников.
- На мероприятие согласились прийти несколько десятков человек, большинство из которых — военнослужащие.
- Во время мероприятия агенты планировали подсыпать в напитки сильнодействующий яд со смертельным исходом.
Параллельно с подготовкой отравления куратор дал агентам задание изготовить самодельную бомбу с взрывным зарядом весом 10 кг.
Контрразведка СБУ действовала на опережение: первого агента задержали непосредственно во время транспортировки взрывчатки в рюкзаке. А второго агента — местную жительницу — задержали в арендованном доме, где она готовила химические компоненты для бомбы.
В ходе обысков у них изъяли компоненты для взрывного устройства и смартфоны с доказательствами переписки с куратором.
Какое наказание ждет предателей
Задержанным сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к террористическому акту);
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами).
Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Фигурантам грозит пожизненное заключение.
Напомним, что ранее сотрудники СБУ задержали студентку, которая по заказу российской ФСБ готовила блэкаут в Полтаве. Злоумышленница собирала разведданные для нанесения воздушных ударов по критической инфраструктуре региона.