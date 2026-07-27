Блекаут в Полтаве готовила местная студентка — СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали студентку, которая по заказу российской ФСБ готовила блекаут в Полтаве.
Злоумышленница собирала разведданные для нанесения воздушных ударов по критической инфраструктуре региона, в частности, пыталась выявить ключевые энергообъекты, обеспечивающие светом Полтаву и прилегающие районы.
Блекаут в Полтаве готовила местная студентка — СБУ
По данным следствия, вражеской приспешницей оказалась студентка местного университета. Девушка попала “на крючок” российских спецслужб, когда искала легкого заработка в Telegram-каналах.
После вербовки агент действовала по нескольким схемам: под видом прогулок обходила территорию вокруг критических объектов энергетики, фиксируя их точное расположение. Передвигаясь на такси, скрыто снимала на фото и видео позиции украинских подразделений противовоздушной обороны.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебные планы и задержали фигурантку. Во время обысков у нее изъяли смартфоны и компьютерную технику с поличным в пользу РФ.
Какое наказание грозит агенту
Следователи СБУ объявили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
В настоящее время злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Ранее СБУ задержала с поличным агента РФ — мобилизованного дезертира, который готовил теракт в центре Николаева.