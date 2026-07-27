Сотрудники Службы безопасности Украины задержали студентку, которая по заказу российской ФСБ готовила блекаут в Полтаве.

Злоумышленница собирала разведданные для нанесения воздушных ударов по критической инфраструктуре региона, в частности, пыталась выявить ключевые энергообъекты, обеспечивающие светом Полтаву и прилегающие районы.

Блекаут в Полтаве готовила местная студентка — СБУ

По данным следствия, вражеской приспешницей оказалась студентка местного университета. Девушка попала “на крючок” российских спецслужб, когда искала легкого заработка в Telegram-каналах.

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После вербовки агент действовала по нескольким схемам: под видом прогулок обходила территорию вокруг критических объектов энергетики, фиксируя их точное расположение. Передвигаясь на такси, скрыто снимала на фото и видео позиции украинских подразделений противовоздушной обороны.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебные планы и задержали фигурантку. Во время обысков у нее изъяли смартфоны и компьютерную технику с поличным в пользу РФ.

Какое наказание грозит агенту

Следователи СБУ объявили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее СБУ задержала с поличным агента РФ — мобилизованного дезертира, который готовил теракт в центре Николаева.

Источник : СБУ

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