СБУ зірвала операцію ФСБ на Харківщині: готувалося вбивство військових на “вечірці”
- СБУ зірвала масштабний теракт на Харківщині.
- Затримано двох агентів ФСБ, які готували ліквідацію кількох десятків українських військовослужбовців.
Військова контррозвідка Служби безпеки України під особистим керівництвом очільника СБУ генерал-майора Олександра Поклада зірвала серію масштабних терактів на Харківщині.
У результаті спецоперації затримано двох російських агентів, які намагалися ліквідувати декількох десятків українських військових.
СБУ зірвала теракт на Харківщині: що відомо
За даними розслідування, обох фігурантів ворог завербував дистанційно через Telegram-канали із пошуку “легкого заробітку”. Спочатку вони виконували “тестові” завдання — фотографували об’єкти та підпалили автомобіль Сил оборони.
Згодом ФСБ залучила їх до складнішої спецоперації:
- Зловмисники орендували заміський будинок під Харковом.
- У місцевих Telegram-каналах вони запустили анонс “тематичної благодійної вечірки”, щоб заманити українських захисників.
- На захід погодилися прийти декілька десятків людей, більшість із яких — військовослужбовці.
- Під час заходу агенти планували підсипати в напої сильнодійну отруту з летальним наслідком.
Паралельно з підготовкою отруєння куратор дав агентам завдання виготовити саморобну бомбу із вибуховою частиною вагою 10 кг.
Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження: першого агента затримали безпосередньо під час транспортування вибухівки у рюкзаку. А другу агентку — місцеву жительку — затримали в орендованому будинку, де вона готувала хімічні компоненти для бомби.
Під час обшуків у них вилучили складники для вибухового пристрою та смартфони із доказами листування з куратором.
Яке покарання чекає на зрадників
Затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту);
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами).
Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Фігурантам загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, що раніше працівники СБУ затримали студентку, яка на замовлення російської ФСБ готувала блекаут у Полтаві. Зловмисниця збирала розвіддані для завдання повітряних ударів по критичній інфраструктурі регіону.