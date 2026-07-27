Військова контррозвідка Служби безпеки України під особистим керівництвом очільника СБУ генерал-майора Олександра Поклада зірвала серію масштабних терактів на Харківщині.

У результаті спецоперації затримано двох російських агентів, які намагалися ліквідувати декількох десятків українських військових.

СБУ зірвала теракт на Харківщині: що відомо

За даними розслідування, обох фігурантів ворог завербував дистанційно через Telegram-канали із пошуку “легкого заробітку”. Спочатку вони виконували “тестові” завдання — фотографували об’єкти та підпалили автомобіль Сил оборони.

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Згодом ФСБ залучила їх до складнішої спецоперації:

Зловмисники орендували заміський будинок під Харковом. У місцевих Telegram-каналах вони запустили анонс “тематичної благодійної вечірки”, щоб заманити українських захисників. На захід погодилися прийти декілька десятків людей, більшість із яких — військовослужбовці. Під час заходу агенти планували підсипати в напої сильнодійну отруту з летальним наслідком.

Паралельно з підготовкою отруєння куратор дав агентам завдання виготовити саморобну бомбу із вибуховою частиною вагою 10 кг.

Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження: першого агента затримали безпосередньо під час транспортування вибухівки у рюкзаку. А другу агентку — місцеву жительку — затримали в орендованому будинку, де вона готувала хімічні компоненти для бомби.

Під час обшуків у них вилучили складники для вибухового пристрою та смартфони із доказами листування з куратором.

Яке покарання чекає на зрадників

Затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Фігурантам загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що раніше працівники СБУ затримали студентку, яка на замовлення російської ФСБ готувала блекаут у Полтаві. Зловмисниця збирала розвіддані для завдання повітряних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

Джерело : СБУ

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