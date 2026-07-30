Контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала чергового агента ФСБ РФ, який коригував повітряні атаки по Харківській області.

Зрадником виявився працівник однієї з відомих торгівельних мереж у Полтаві.

СБУ затримала коригувальника ударів по трасі Полтава — Харків

За даними розслідування, 30-річний полтавець потрапив у поле зору російських спецслужб, шукаючи “легкого заробітку” у Telegram-каналах.

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Після вербування він отримав чітку інструкцію від куратора з ФСБ: у позаробочий час фігурант сідав на рейсовий автобус і їхав у бік Харківщини. З вікна транспорту він відстежував маршрути пересування та пункти базування Сил оборони, а також фіксував наслідки попередніх обстрілів уздовж автомагістралі Полтава – Харків.

Виявлені об’єкти він фотографував на телефон і позначав їх на Google-картах для підготовки нової серії ракетно-бомбових ударів РФ.

Зрадник постійно змінював нікнейми й акаунти в месенджерах та регулярно видаляв листування після кожного сеансу зв’язку.

Співробітники СБУ завчасно викрили задум ворога, вжили заходів для убезпечення локацій українських військових і затримали агента за місцем проживання в Полтаві. Під час обшуку в нього вилучили комп’ютер і смартфон із доказами злочинної діяльності.

Слідчі повідомляють, що фігуранту оголошено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше контррозвідка СБУ викрила у Донецькій області інформатора ГРУ. Завербований ворогом таксист із Краматорська збирав координати для повітряних ударів по прифронтовому місту та його околицях.

Джерело : СБУ

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