Служба безопасности Украины совместно с Национальной гвардией, прокуратурой и Национальной полицией задержала мужчину, подозреваемого в покушении на командира корпуса Хартия Игоря Оболенского.

СБУ задержала подозреваемого в покушении на командира Хартии

По данным следствия, исполнителем оказался 69-летний житель Харькова. Российские спецслужбы завербовали его под чужим флагом, представившись сотрудниками СБУ.

Куратор из РФ убеждал мужчину, что Игорь Оболенский якобы сотрудничает с врагом и поручил его ликвидировать. Чтобы подтвердить вымышленную версию, российские спецслужбы направили пенсионеру созданное с помощью искусственного интеллекта изображение, на котором командир Хартии стоит на Красной площади в Москве с футболкой с буквой Z.

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Для покушения российские спецслужбы передали завербованному мужчине огнестрельное оружие через курьера. Правоохранители устанавливают личность посредника.

Задержанному готовят сообщения о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины об умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и других лиц, которые могут быть причастны к нему.

В СБУ отметили, что российские спецслужбы уже не в первый раз вербуют украинцев под видом украинских представителей правоохранительных органов

Граждан призывают быть бдительными и помнить, что СБУ работает исключительно в рамках украинского законодательства, не поручает выполнять сомнительные задачи и не посылает официальные документы через мессенджеры.

В случае получения подозрительных предложений, обнаружения неизвестных предметов или лиц, а также информации о деятельности российских спецслужб или использованных ими страниц в соцсетях и Интернете, необходимо сообщить СБУ.

Напомним, что 31 июля на командира Хартии Игоря Оболенского пытались совершить покушение. Нападающего и его подельника уже задержали.

Впоследствии СМИ сообщали детали, отмечая, что у нападающего на командира Хартии не сработало оружие.

Источник : СБУ

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