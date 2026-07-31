Завербовала ФСБ: задержали киллера, который совершил покушение на командира Хартии
- СБУ вместе с Нацгвардией, прокуратурой и полицией задержала мужчину, которого подозревают в подготовке покушения на командира корпуса Хартия Игоря Оболенского.
- По данным следствия, российские спецслужбы завербовали 69-летнего жителя Харькова под видом сотрудников СБУ и убеждали его убить командира.
- Для манипуляции кураторы из РФ использовали созданное искусственным интеллектом изображение, а оружие подозреваемому передали через курьера.
Служба безопасности Украины совместно с Национальной гвардией, прокуратурой и Национальной полицией задержала мужчину, подозреваемого в покушении на командира корпуса Хартия Игоря Оболенского.
СБУ задержала подозреваемого в покушении на командира Хартии
По данным следствия, исполнителем оказался 69-летний житель Харькова. Российские спецслужбы завербовали его под чужим флагом, представившись сотрудниками СБУ.
Куратор из РФ убеждал мужчину, что Игорь Оболенский якобы сотрудничает с врагом и поручил его ликвидировать. Чтобы подтвердить вымышленную версию, российские спецслужбы направили пенсионеру созданное с помощью искусственного интеллекта изображение, на котором командир Хартии стоит на Красной площади в Москве с футболкой с буквой Z.
Для покушения российские спецслужбы передали завербованному мужчине огнестрельное оружие через курьера. Правоохранители устанавливают личность посредника.
Задержанному готовят сообщения о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины об умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.
Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и других лиц, которые могут быть причастны к нему.
В СБУ отметили, что российские спецслужбы уже не в первый раз вербуют украинцев под видом украинских представителей правоохранительных органов
Граждан призывают быть бдительными и помнить, что СБУ работает исключительно в рамках украинского законодательства, не поручает выполнять сомнительные задачи и не посылает официальные документы через мессенджеры.
В случае получения подозрительных предложений, обнаружения неизвестных предметов или лиц, а также информации о деятельности российских спецслужб или использованных ими страниц в соцсетях и Интернете, необходимо сообщить СБУ.
Напомним, что 31 июля на командира Хартии Игоря Оболенского пытались совершить покушение. Нападающего и его подельника уже задержали.
Впоследствии СМИ сообщали детали, отмечая, что у нападающего на командира Хартии не сработало оружие.