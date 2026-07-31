Служба безпеки України спільно з Національною гвардією, прокуратурою та Національною поліцією затримала чоловіка, якого підозрюють у замаху на командира корпусу Хартія Ігоря Оболєнського.

СБУ затримала підозрюваного у замаху на командира Хартії

За даними слідства, виконавцем виявився 69-річний житель Харкова. Російські спецслужби завербували його під чужим прапором, представившись працівниками СБУ.

Куратор із РФ переконував чоловіка, що Ігор Оболєнський нібито співпрацює з ворогом, і доручив його ліквідувати. Щоб підтвердити вигадану версію, російські спецслужби надіслали пенсіонеру створене за допомогою штучного інтелекту зображення, на якому командир Хартії стоїть на Червоній площі у Москві у футболці з літерою Z.

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Для здійснення замаху російські спецслужби передали завербованому чоловікові вогнепальну зброю через кур’єра. Правоохоронці наразі встановлюють особу посередника.

Затриманому готують повідомлення про підозру за статтями Кримінального кодексу України про умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину та інших осіб, які можуть бути до нього причетні.

У СБУ наголосили, що російські спецслужби вже не вперше вербують українців під виглядом українських представників правоохоронних органів.

Громадян закликають бути пильними та пам’ятати, що СБУ працює винятково в межах українського законодавства, не доручає виконувати сумнівні завдання та не надсилає офіційні документи через месенджери.

У разі отримання підозрілих пропозицій, виявлення невідомих предметів чи осіб, а також інформації про діяльність російських спецслужб або використані ними сторінки у соцмережах та Інтернеті, необхідно повідомити СБУ.

Нагадаємо, що 31 липня на командира Хартії Ігоря Оболєнського намагалися скоїти замах. Нападника та його спільника вже затримали.

Згодом ЗМІ повідомляли деталі, зазначаючи, що у нападника на командира Хартії не спрацювала зброя.

Джерело : СБУ

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