Россияне FPV-дроном атаковали рейсовую маршрутку на Днепропетровщине: есть раненые
- Оккупанты атаковали маршрутку с пассажирами в Днепропетровской области.
- Среди пострадавших есть подросток.
- Пострадавших доставили в больницу.
Российские оккупанты атаковали FPV-дроном рейсовый микроавтобус в Днепропетровской области. Во время атаки в салоне находились гражданские пассажиры.
Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выгивский.
Атака на автобус в Днепропетровской области 1 августа
По предварительным данным, в результате атаки ранения получили семь человек. Среди пострадавших — 16-летний юноша.
Спасатели и полицейские оперативно эвакуировали людей из опасной зоны и доставили их в медицинские учреждения.
На данный момент известно, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Остальным оказывается необходимая медицинская помощь.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства очередного российского удара по гражданскому транспорту.
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