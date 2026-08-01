Российские оккупанты атаковали FPV-дроном рейсовый микроавтобус в Днепропетровской области. Во время атаки в салоне находились гражданские пассажиры.

Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выгивский.

Атака на автобус в Днепропетровской области 1 августа

По предварительным данным, в результате атаки ранения получили семь человек. Среди пострадавших — 16-летний юноша.

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Спасатели и полицейские оперативно эвакуировали людей из опасной зоны и доставили их в медицинские учреждения.

На данный момент известно, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Остальным оказывается необходимая медицинская помощь.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства очередного российского удара по гражданскому транспорту.

26 июня россияне атаковали FPV-дроном автобус в Никополе Днепропетровской области. Погибли два человека.

Утром 28 июля оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на маршрутку в Херсоне. Пострадала 62-летняя женщина.

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