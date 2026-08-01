Росіяни FPV-дроном атакували рейсову маршрутку на Дніпропетровщині: є поранені
- Окупанти атакували маршрутку з людьми на Дніпропетровщині.
- Серед постраждалих є підліток.
- Людей доправили до лікарні.
Російські окупанти завдали удару FPV-дроном по рейсовому мікроавтобусу на Дніпропетровщині. Під час атаки в салоні перебували цивільні пасажири.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.
Атака на автобус на Дніпропетровщині 1 серпня
За попередніми даними, внаслідок влучання поранення дістали семеро людей. Серед постраждалих — 16-річний хлопець.
Рятувальники та поліціянти оперативно евакуювали людей із небезпечної зони та доправили їх до медичних закладів.
Наразі відомо, що двоє постраждалих перебувають у важкому стані. Іншим надають необхідну медичну допомогу.
Правоохоронці встановлюють усі обставини чергового російського удару по цивільному транспорту.
26 червня росіяни атакували FPV-дроном автобус в Нікополі Дніпропетровської області. Загинуло двоє людей.
Вранці 28 липня окупанти скинули вибухівку з безпілотника на маршрутку в Херсоні. Постраждала 62-річна жінка.