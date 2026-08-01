Російські окупанти завдали удару FPV-дроном по рейсовому мікроавтобусу на Дніпропетровщині. Під час атаки в салоні перебували цивільні пасажири.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Атака на автобус на Дніпропетровщині 1 серпня

За попередніми даними, внаслідок влучання поранення дістали семеро людей. Серед постраждалих — 16-річний хлопець.

Зараз дивляться

Рятувальники та поліціянти оперативно евакуювали людей із небезпечної зони та доправили їх до медичних закладів.

Наразі відомо, що двоє постраждалих перебувають у важкому стані. Іншим надають необхідну медичну допомогу.

Правоохоронці встановлюють усі обставини чергового російського удару по цивільному транспорту.

26 червня росіяни атакували FPV-дроном автобус в Нікополі Дніпропетровської області. Загинуло двоє людей.

Вранці 28 липня окупанти скинули вибухівку з безпілотника на маршрутку в Херсоні. Постраждала 62-річна жінка.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.