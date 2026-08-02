Россия повторно атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами вечером 2 августа. В результате удара число пострадавших возросло до 11 человек, повреждены многоэтажные жилые дома, автомобили и складские помещения.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Атака на Запорожье 2 августа: что известно

Воздушную тревогу из-за угрозы применения управляемых авиабомб в Запорожской области объявили незадолго до удара.

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По предварительным данным, в результате российской атаки на Запорожье уже 11 человек получили ранения.

По словам Федорова, состояние двух женщин медики оценивают как средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Последствия атаки РФ на Запорожье

В результате удара повреждения получила гражданская инфраструктура города.

В частности, взрывной волной и осколками повреждены:

многоэтажные жилые дома;

автомобили;

складские помещения.

На местах попаданий работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий российского нападения и уточнение информации о пострадавших и масштабах разрушений.

Напомним, менее чем за час до этой атаки в Запорожье раздались взрывы в результате российского удара КАБом.

Федоров сообщал о как минимум двух погибших и нескольких пострадавших.

Фото: Запорожская ОВА

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