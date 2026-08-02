Росія повторно атакувала Запоріжжя керованими авіабомбами ввечері 2 серпня. Внаслідок удару кількість постраждалих зросла до 21 людини, пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, автомобілі та складські приміщення.

Оновлена о 20:45. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя 2 серпня: що відомо

Повітряну тривогу через загрозу застосування керованих авіабомб у Запорізькій області оголосили незадовго до удару.

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За попередніми даними, внаслідок російської атаки на Запоріжжя вже 11 людей дістали поранення.

За словами Федорова, стан двох жінок медики оцінюють як середньої тяжкості. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя

У результаті удару пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура міста.

Зокрема, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено:

багатоповерхові житлові будинки;

автомобілі;

складські приміщення.

На місцях влучань працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків російської атаки та уточнення інформації про постраждалих і масштаби руйнувань.

Нагадаємо, менше ніж за годину до цієї атаки вибухи лунали у Запоріжжі внаслідок російського удару КАБом.

Федоров повідомляв про щонайменше двох загиблих та кількох постраждалих.

Фото: Запорізька ОВА

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