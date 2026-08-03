РФ уничтожила отделение Новой Почты в Прилуках: в каком состоянии сотрудники и клиенты
3 августа уничтожено грузовое отделение Новой почты в Прилуках Черниговской области.
Информацию подтвердили в логистической компании.
Атака на грузовое отделение Новой почты в Прилуках: что известно
Атака на грузовое отделение Новой почты в Прилуках произошла вечером 3 августа.
Вражеским ударом, констатируют в компании, отделение уничтожено.
Сотрудники и клиенты в момент обстрела находились в укрытии, поэтому, к счастью, никто не пострадал.
Ликвидация последствий атаки на грузовое отделение Новой почты в Прилуках продолжается.
По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар на объекте почтовой инфраструктуры охватил 1200 кв. м.
Еще на одной локации в Прилуцком районе горело складское здание и шесть грузовых автомобилей.
Из-за этого обстрела, отмечают в ГСЧС, пострадал мужчина.
Новая почта тем временем уже перестроила логистические пути, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке.
Подробности о статусе отправлений можно узнать в мобильном приложении Новой почты и на сайте.
Клиентам, чьи посылки были повреждены, в компании обещают компенсировать оценочную стоимость отправлений.
Поэтому в ближайшее время представители Новой почты должны связаться с клиентами для уточнения деталей возмещения.
Напомним, что накануне российские войска дважды ударили по терминалу Новой почты под Харьковом.
Огнем охватило грузовые автомобили, контейнеры и оборудование почтового терминала.
Этот удар унес жизнь сотрудника компании-перевозчика.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 622-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Новая почта, ГСЧС Украины
Фото: Новая почта