3 августа уничтожено грузовое отделение Новой почты в Прилуках Черниговской области.

Информацию подтвердили в логистической компании.

Атака на грузовое отделение Новой почты в Прилуках: что известно

Атака на грузовое отделение Новой почты в Прилуках произошла вечером 3 августа.

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Вражеским ударом, констатируют в компании, отделение уничтожено.

Сотрудники и клиенты в момент обстрела находились в укрытии, поэтому, к счастью, никто не пострадал.

Ликвидация последствий атаки на грузовое отделение Новой почты в Прилуках продолжается.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар на объекте почтовой инфраструктуры охватил 1200 кв. м.

Еще на одной локации в Прилуцком районе горело складское здание и шесть грузовых автомобилей.

Из-за этого обстрела, отмечают в ГСЧС, пострадал мужчина.

Новая почта тем временем уже перестроила логистические пути, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке.

Подробности о статусе отправлений можно узнать в мобильном приложении Новой почты и на сайте.

Клиентам, чьи посылки были повреждены, в компании обещают компенсировать оценочную стоимость отправлений.

Поэтому в ближайшее время представители Новой почты должны связаться с клиентами для уточнения деталей возмещения.

Напомним, что накануне российские войска дважды ударили по терминалу Новой почты под Харьковом.

Огнем охватило грузовые автомобили, контейнеры и оборудование почтового терминала.

Этот удар унес жизнь сотрудника компании-перевозчика.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 622-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Новая почта, ГСЧС Украины

Фото: Новая почта

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