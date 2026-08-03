Потенциальное соглашение с Украиной о совместном производстве перехватчиков для систем ПВО Patriot, скорее всего, не будет заключено до этой зимы.

Об этом посол США при НАТО Мэтью Уитакер сообщил в эфире Fox News.

Уитакер о соглашении по производству перехватчиков для Patriot

По словам Мэтью Уиттакера, сейчас США изучают возможности организации совместного производства перехватчиков для систем ПВО Patriot вместе с Украиной и европейскими партнерами, чтобы расширить оборонную промышленную базу.

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— Есть возможности совместного производства, которые мы можем реализовать с украинцами и европейцами, чтобы расширить промышленную базу и поддержать оборону Украины и Европы, – сказал он.

Посол США при НАТО отметил, что переговоры по таким договоренностям продолжаются.

В частности, они проходят после встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции, дальнейших переговоров в Киеве, а также контактов с компаниями, которые обладают необходимыми технологиями.

Американский дипломат подчеркнул, что сейчас первоочередной задачей является максимально быстрое обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны накануне зимнего периода.

— Самое важное сейчас – это как можно быстрее поставлять средства ПВО, необходимые Украине, чтобы пережить еще одну зиму: будь то от союзников, которые имеют избыточные ракеты, или путем увеличения производства на наших собственных заводах, – сказал он.

Уитакер отметил, что договоренность о производстве перехватчиков для Patriot до этой зимы заключить не успеют.

— Долгосрочное соглашение о производстве не будет заключено до этой зимы. Поэтому мы продолжим работать над этим, – сказал он.

Лицензия на производство ракет для Patriot: что известно

Напомним, что 8 июля Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Турции заявил, что США могут передать Украине лицензию на производство ракет для систем ПВО Patriot.

Обещание президента США Дональда Трампа разрешить Украине производить американские ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot стало важным политическим сигналом для Киева.

Однако наладить такое производство быстро не удастся — на это может понадобиться как минимум год, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

28 июля Зеленский и Трамп во время встречи в Белом доме обсудили лицензии на производство перехватчиков для систем Patriot и активизацию дипломатического процесса с Россией.

30 июля президент США заявил, что Вашингтон пока не принял окончательного решения относительно предоставления Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot.

По его словам, речь идет о передаче технологий для одного из важнейших видов американского вооружения.

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