Юлия Захарченко, редактор ленты
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В Киеве мужчина упал на пути на станции метро Позняки
В Киеве на станции метро Позняки человек упал на рельсы. Движение поездов по зеленой ветке временно прекращено.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
В Киеве человек упал на пути в метро
Отмечается, что движение поездов по зеленой ветке Киевского метрополитена временно приостановлено из-за того, что мужчина упал на колеи на станции Позняки.
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Как утверждают паблики, человека оперативно достали и передали медикам для оказания необходимой помощи.
30 июля в Киевском метрополитене и КГГА опровергли слухи о недопуске гражданских на некоторые станции во время воздушной тревоги, которые появились в сети после ночной атаки РФ.
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