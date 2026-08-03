В Киеве на станции метро Позняки человек упал на рельсы. Движение поездов по зеленой ветке временно прекращено.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В Киеве человек упал на пути в метро

Отмечается, что движение поездов по зеленой ветке Киевского метрополитена временно приостановлено из-за того, что мужчина упал на колеи на станции Позняки.

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Как утверждают паблики, человека оперативно достали и передали медикам для оказания необходимой помощи.

30 июля в Киевском метрополитене и КГГА опровергли слухи о недопуске гражданских на некоторые станции во время воздушной тревоги, которые появились в сети после ночной атаки РФ.

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