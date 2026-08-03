У Києві на станції метро Позняки людина впала на колії. Рух потягів зеленою гілкою тимчасово припинено.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У Києві людина впала на колії в метро

Зазначається, що рух потягів зеленою гілкою Київського метрополітену тимчасово призупинено через те, що чоловік впав на колії на станції Позняки.

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Як стверджують пабліки, людину оперативно дістали та передали медикам для надання необхідної допомоги.

30 липня у Київському метрополітені та КМДА спростували чутки щодо недопуску цивільних до деяких станцій під час повітряної тривоги, які з’явилися в мережі після нічної атаки РФ.

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