Не встигли на потяг: на станції Квітнева під Броварами через удар РФ загинули люди
- На станції Квітнева у Броварському районі загинули вісім людей.
- Російські удари пошкодили логістичні компанії та ще п'ять локацій у районі.
- Укрзалізниця проводить відновлювальні роботи, рух поїздів тимчасово змінено.
Унаслідок масованої російської атаки в ніч на 5 серпня на Київщині загинули вісім людей. Тіла виявили поблизу залізничної станції Квітнева у Броварському районі.
Про це повідомив голова Броварської районної державної адміністрації Віталій Бігун.
Атака на станцію Квітнева
За його словами, трагедія сталася через те, що поїзд трохи затримався, і люди не встигли сісти. Водночас посадовець уточнив, що ця інформація ще потребує остаточного з’ясування.
Також під час атаки російські удари пошкодили ще п’ять локацій у Броварському районі. Серед них — об’єкти логістичної інфраструктури.
Наразі відомо про вісьмох загиблих. Ще щодо трьох осіб інформація уточнюється. Близько 12 госпіталізовано до лікарень.
В Укрзалізниці повідомили, що після нічної комбінованої атаки тривають аварійно-відновлювальні роботи на пошкодженій логістичній інфраструктурі Броварського району. Про відновлення руху поїздів обіцяють повідомити додатково.
У компанії підтвердили, що загиблих виявили на території залізничної платформи поблизу атакованих логістичних центрів.
Також в Укрзалізниці зазначили, що під час масованої атаки рух поїздів і роботу станцій тимчасово зупиняли, а пасажирів і персонал евакуювали у безпечні місця.
Залізничники продовжують працювати в особливому режимі та попереджають про можливі зміни у графіку руху поїздів через наслідки обстрілів.
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