Унаслідок масованої російської атаки в ніч на 5 серпня на Київщині загинули вісім людей. Тіла виявили поблизу залізничної станції Квітнева у Броварському районі.

Про це повідомив голова Броварської районної державної адміністрації Віталій Бігун.

Атака на станцію Квітнева

За його словами, трагедія сталася через те, що поїзд трохи затримався, і люди не встигли сісти. Водночас посадовець уточнив, що ця інформація ще потребує остаточного з’ясування.

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Також під час атаки російські удари пошкодили ще п’ять локацій у Броварському районі. Серед них — об’єкти логістичної інфраструктури.

Наразі відомо про вісьмох загиблих. Ще щодо трьох осіб інформація уточнюється. Близько 12 госпіталізовано до лікарень.

В Укрзалізниці повідомили, що після нічної комбінованої атаки тривають аварійно-відновлювальні роботи на пошкодженій логістичній інфраструктурі Броварського району. Про відновлення руху поїздів обіцяють повідомити додатково.

У компанії підтвердили, що загиблих виявили на території залізничної платформи поблизу атакованих логістичних центрів.

Також в Укрзалізниці зазначили, що під час масованої атаки рух поїздів і роботу станцій тимчасово зупиняли, а пасажирів і персонал евакуювали у безпечні місця.

Залізничники продовжують працювати в особливому режимі та попереджають про можливі зміни у графіку руху поїздів через наслідки обстрілів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 624-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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