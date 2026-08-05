Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів пришвидшити передання Україні засобів перехоплення балістичних ракет, наголосивши, що саме вони могли б урятувати життя людей під час нічної атаки на Україну 5 серпня.

Про це глава держави повідомив у своїх соціальних мережах.

Зеленський закликав партнерів посилити антибалістичний захист України

За словами президента, під час нічної атаки на Україну Росія застосувала 24 балістичні ракети Іскандер-М/С-400, чотири ракети Циркон/Онікс та 115 ударних безпілотників, значна частина яких були реактивними.

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Зеленський повідомив, що внаслідок масованого удару по Києву та Київській області загинули 17 людей, ще 44 дістали поранення.

As of now, 44 people have been reported injured in the massive Russian strike on Kyiv and the Kyiv region. Another 17 people, tragically, were killed. My condolences to their families and loved ones. It was a heavy strike – 24 ballistic missiles, 4 Zircon/Oniks missiles, and… pic.twitter.com/4LoHXXkt8R — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2026

Президент наголосив, що основною ціллю атаки стали складські приміщення цивільних підприємств, а також об’єкти інфраструктури та залізнична станція.

Серед пошкоджених об’єктів — пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів і цивільні логістичні комплекси.

— Перехоплювачі балістики — те, що могло б зберегти життя загиблих сьогодні. Дуже важливо, щоб партнери усвідомлювали, що затримки з їхнім постачанням або неготовність передавати антибалістику призводить саме до таких жахливих жертв і руйнувань, — заявив Зеленський.

Він також наголосив, що країни, які поки не готові активніше допомагати Україні із постачанням засобів ППО, можуть посилити санкційний тиск на Росію.

За словами президента, значна частина російських підприємств, які виробляють балістичні ракети, досі не перебуває під санкціями.

— Потрібні нові кроки від G7 та від ЄС, усіх, хто підтримує захист життя, — зазначив Зеленський.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 624-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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