У ніч проти 7 серпня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських окупантів у тимчасово окупованому Криму, Херсонській та Запорізькій областях.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Ураження військових об’єктів РФ у Криму, на ТОТ Запорізької та Херсонської областей: що відомо

За даними Генштабу, підрозділи Сил оборони уразили радіолокаційну станцію раннього виявлення поблизу Оленівки, а також місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у районі Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.

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Також підтверджено ураження двох наземних ретрансляторів управління ударними БпЛА типу Герань та Гербера. Один із них розташовувався в Оленівці (АР Крим), інший — у Залізному Порту Херсонської області.

У Генштабі пояснили, що такі ретранслятори забезпечують стійкий зв’язок між операторами та ударними безпілотниками, збільшуючи дальність і ефективність їхнього застосування.

Крім цього, українські військові уразили склад паливно-мастильних матеріалів противника в районі Мелітополя та ремонтний підрозділ російських окупаційних військ поблизу Якимівки Запорізької області.

Раніше українські далекобійні безпілотники атакували логістичний комплекс російського маркетплейсу Wildberries у Єкатеринбурзі, що розташований більш ніж за 1 700 кілометрів від кордону з Україною.

Після удару на території складського комплексу виникла пожежа, через що компанія тимчасово призупинила прийом поставок та перенаправила їх на інші логістичні об’єкти.

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