Удень 7 серпня в тимчасово окупованій Ялті пролунали звуки стрілянини. За даними очевидців, у районі місцевого порту могла відбуватися атака морських дронів.

Атака на морський порт у Ялті

Як повідомляють у Telegram-каналі Крымский ветер, після стрілянини поблизу набережної спалахнула сильна пожежа.

За словами місцевих жителів, вибухів перед цим не було. Автори каналу припускають, що займання могло стати наслідком роботи мобільних вогневих груп.

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Раніше окупаційна адміністрація Ялти попереджала населення про загрозу безекіпажних катерів. Згодом людей почали терміново евакуйовувати з пляжів та набережної.

Окупаційна влада також заявила про проведення операції з розмінування безекіпажного катера та закликала жителів і туристів залишити район Приморського парку.

Згодом у соцмережах з’явилися фото та відео великої пожежі, що спалахнула в районі ялтинського порту.

Нагадаємо, у ніч на 7 серпня на військовому аеродромі Гвардійське в тимчасово окупованому Криму виникли масштабні пожежі після серії потужних вибухів.

Пізніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження об’єктів на території аеродрому та оприлюднив перелік цілей, які були успішно атаковані.

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