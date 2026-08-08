Вибухи в Ізюмі сьогодні, 8 серпня, пролунали внаслідок атаки російських військ. Окупанти вдарили по місту керованою авіабомбою (КАБ), унаслідок чого постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Що відомо про вибухи в Ізюмі 8 серпня

За словами Синєгубова, внаслідок ворожої атаки КАБом травм зазнали п’ятеро мешканців Ізюма.

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Серед постраждалих:

18-річний хлопець;

50-річний чоловік;

44-річний чоловік;

67-річна жінка;

87-річна жінка.

Людям із травмами різного ступеня тяжкості надають необхідну медичну допомогу.

Внаслідок атаки також пошкоджено чотири багатоквартирні будинки та 10 автомобілів.

Наразі профільні служби працюють на місці та усувають наслідки російського удару.

Інформація щодо стану постраждалих та наслідків атаки може уточнюватися.

Нагадаємо, також 8 серпня вибухи пролунали в Павлограді Дніпропетровської області. Наразі число постраждалих через вибухи в Павлограді сягнуло дев’яти.

У липні російська армія атакувала Ізюм Харківської області, вдаривши ракетою по автозаправочній станції.

Тоді Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки загинув один чоловік. Також поранення отримали 48-річна, 42-річна та 39-річна жінки. Усіх постраждалих госпіталізували.

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