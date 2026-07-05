Російська армія атакувала Ізюм Харківської області, вдаривши ракетою по автозаправочній станції.

Про наслідки атаки повідомили начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та Ізюмська міська військова адміністрація.

Атака на АЗС в Ізюмі 5 липня: що відомо

За даними Ізюмської МВА, близько 11:37 російські війська завдали удару по центральній частині Ізюма.

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Попередньо встановлено, що окупанти застосували реактивну систему залпового вогню. Влучання зафіксували в районі однієї з автозаправних станцій.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки загинув один чоловік.

Також поранення отримали 48-річна, 42-річна та 39-річна жінки. Усіх постраждалих госпіталізували.

Після удару на території АЗС спалахнула пожежа.

Крім того, зруйновано будівлю автозаправної станції та пошкоджено п’ять автомобілів.

На місці продовжують працювати рятувальники, медики та правоохоронці. Остаточні наслідки обстрілу уточнюються.

Нагадаємо, що вранці 5 липня ударний безпілотник Молнія влучив в автозаправну станцію в Індустріальному районі Харкова.

Унаслідок атаки 60-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, їй надали медичну допомогу на місці.

Фото: Харківська ОВА

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