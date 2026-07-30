Раздались взрывы в Павлограде на Днепропетровщине. К сожалению, есть жертва и пострадавшие.

Об этом сообщил Александр Ганжа, руководитель Днепропетровской ОВА.

Взрывы в Павлограде 30 июля: что известно

Предварительно известно, что в результате вражеской атаки загорелись квартиры в жилой многоэтажке.

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Пять человек получили ранения, среди них двое детей — ребята 11 и 14 лет. Они и еще одна женщина госпитализированы в средней тяжести.

По словам Александра Ганжи, вражеская атака унесла жизни одного человека.

удар по Павлограду

Фото: Олександр Ганжа

Напомним, что 23 июля россияне ударили управляемыми авиабомбами по Павлограду. Тогда три человека погибли, 29 получили ранения. Взрывами повреждено предприятие пищевой промышленности.

20 июля в результате взрывов в Павлограде погибли два человека, еще 15 получили ранения.

5 июля враг также атаковал Павлоград. В результате атаки загорелись грузовики на СТО.

19 июня россияне дронами атаковали Павлоград. В результате обстрела загорелись два частных дома, одно жилище было разрушено. Тогда погибла восьмилетняя девочка. Еще одна женщина получила ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 618-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Александр Ганжа

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