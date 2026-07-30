Раздались взрывы в Павлограде на Днепропетровщине. К сожалению, есть жертва и пострадавшие.

Об этом сообщил Александр Ганжа, руководитель Днепропетровской ОВА.

Взрывы в Павлограде 30 июля: что известно

Предварительно известно, что в результате вражеской атаки загорелись квартиры в жилой многоэтажке.

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Пять человек получили ранения, среди них двое детей — ребята 11 и 14 лет. Они и еще одна женщина госпитализированы в средней тяжести.

По словам Александра Ганжи, вражеская атака унесла жизни одного человека.

Напомним, что 23 июля россияне ударили управляемыми авиабомбами по Павлограду. Тогда три человека погибли, 29 получили ранения. Взрывами повреждено предприятие пищевой промышленности.

20 июля в результате взрывов в Павлограде погибли два человека, еще 15 получили ранения.

5 июля враг также атаковал Павлоград. В результате атаки загорелись грузовики на СТО.

19 июня россияне дронами атаковали Павлоград. В результате обстрела загорелись два частных дома, одно жилище было разрушено. Тогда погибла восьмилетняя девочка. Еще одна женщина получила ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 618-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Александр Ганжа

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