ДТП на трасі Одеса — Миколаїв: вантажний фургон зіткнувся з мікроавтобусами, є загиблі
Троє людей загинули та семеро дістали поранення внаслідок ДТП на трасі Одеса — Миколаїв сьогодні, 9 серпня.
Смертельна ДТП 9 серпня: що відомо
Смертельна ДТП 9 серпня сталася вночі на трасі Одеса — Миколаїв.
Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитро Слюта, тоді 56-річний водій вантажного фургона, рухаючись у напрямку Миколаєва, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху.
Там фургон зіткнувся з двома мікроавтобусами, які рухалися назустріч.
Унаслідок ДТП на трасі Одеса — Миколаїв загинули водій фургона та двоє пасажирів одного з мікроавтобусів — 34-річний чоловік та 73-річна жінка.
Ще семеро пасажирів постраждали. Наразі вони перебувають у медичному закладі, де їм надають необхідну допомогу.
Поліцейські тим часом встановлюють всі обставини ДТП на трасі Одеса — Миколаїв та вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.