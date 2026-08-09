Троє людей загинули та семеро дістали поранення внаслідок ДТП на трасі Одеса — Миколаїв сьогодні, 9 серпня.

Смертельна ДТП 9 серпня: що відомо

Смертельна ДТП 9 серпня сталася вночі на трасі Одеса — Миколаїв.

Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитро Слюта, тоді 56-річний водій вантажного фургона, рухаючись у напрямку Миколаєва, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху.

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Там фургон зіткнувся з двома мікроавтобусами, які рухалися назустріч.

Унаслідок ДТП на трасі Одеса — Миколаїв загинули водій фургона та двоє пасажирів одного з мікроавтобусів — 34-річний чоловік та 73-річна жінка.

Ще семеро пасажирів постраждали. Наразі вони перебувають у медичному закладі, де їм надають необхідну допомогу.

Поліцейські тим часом встановлюють всі обставини ДТП на трасі Одеса — Миколаїв та вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Джерело : Нацполіція

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