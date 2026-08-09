Предприятие Kromberg & Schubert в Житомире временно приостановило работу после российского удара 9 августа, который нанес значительный ущерб производственным мощностям и инфраструктуре.

Об этом говорится в официальном заявлении предприятия, которое опубликовал глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Kromberg & Schubert в Житомире приостановил работу: что известно

В компании Kromberg & Schubert (Кромберг енд Шуберт) сообщили, что в результате российского удара в ночь на 9 сентября производственные мощности и инфраструктура предприятия получили значительные повреждения и масштабные разрушения.

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При этом на предприятии подчеркнули: самое главное, что никто из сотрудников не пострадал.

Из-за масштабов разрушений компания вынуждена временно приостановить работу на неопределенный срок.

— Из-за значительных повреждений предприятие вынуждено временно приостановить работу на неопределенный срок. Возможные сроки возобновления деятельности станут ясны после завершения технической оценки и определения полного объема необходимых восстановительных работ, — говорится в заявлении.

В компании отметили, что Kromberg & Schubert работает в Житомирской области уже 11 лет, имеет 100% немецких инвестиций и обеспечивает работой около 3 500 человек.

По словам Бунечко, областная военная администрация вместе с местными властями уже ищет способы привлечь стратегического инвестора, чтобы сохранить коллектив предприятия и создать условия для скорейшего возобновления его работы.

Ночная атака на Житомирскую область 9 августа: что известно

По данным Житомирской ОВА, в ночь на 9 августа российские войска снова атаковали область ударными дронами.

В результате атаки зафиксированы попадания и повреждения гражданских инфраструктурных объектов, в частности частного предприятия со 100% немецкими инвестициями.

Кроме того, россияне попали в частный жилой дом, а обломки сбитых целей повредили жилые и хозяйственные постройки.

По предварительным данным, пострадали три человека. Одного госпитализировали с ожогами, у еще двоих развилась острая стрессовая реакция.

Фото: Житомирская ОВА

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