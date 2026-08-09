Підприємство Kromberg & Schubert у Житомирі тимчасово призупинило роботу після російської атаки 9 серпня, яка завдала значних пошкоджень виробничим потужностям та інфраструктурі.

Про це йдеться в офіційній заяві підприємства, яку опублікував голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Kromberg & Schubert у Житомирі призупинив роботу: що відомо

У компанії Kromberg & Schubert (Кромберг енд Шуберт) повідомили, що внаслідок російського удару вночі проти 9 вересня виробничі потужності та інфраструктура підприємства зазнали значних пошкоджень і масштабних руйнувань.

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При цьому на підприємстві наголосили: найважливіше, що ніхто з працівників не постраждав.

Через масштаби руйнувань компанія вимушена тимчасово призупинити роботу на невизначений термін.

— Через значний рівень пошкоджень підприємство вимушене тимчасово призупинити роботу на невизначений термін. Можливі строки відновлення діяльності стануть зрозумілими після завершення технічної оцінки та визначення повного обсягу необхідних відновлювальних робіт, — йдеться у заяві.

У компанії зазначили, що Kromberg & Schubert працює на Житомирщині вже 11 років, має 100% німецьких інвестицій та забезпечує роботою близько 3 500 людей.

За словами Бунечко, обласна військова адміністрація разом із місцевою владою вже працює над пошуком шляхів підтримки стратегічного інвестора, щоб зберегти колектив підприємства та створити умови для якнайшвидшого відновлення його роботи.

Нічна атака на Житомирщину 9 серпня: що відомо

За даними Житомирської ОВА, вночі проти 9 серпня російські війська знову атакували область ударними безпілотниками.

Унаслідок атаки зафіксовано влучання та пошкодження цивільних інфраструктурних об’єктів, зокрема приватного підприємства зі 100% німецькими інвестиціями.

Крім того, росіяни влучили у приватний житловий будинок, а уламки збитих цілей пошкодили житлові та господарські будівлі.

За попередньою інформацією, постраждали троє людей. Одну людину госпіталізували з опіками, ще двоє зазнали гострої реакції на стрес.

Фото: Житомирська ОВА

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