Атака на Полтавский район: россияне ударили по АЗС и предприятию
- Россияне атаковали несколько объектов в Полтавском районе.
- Под ударом оказались АЗС, частное здание и промышленное предприятие.
- На местах попадания возникли пожары.
Вчера вечером, 9 августа, россияне атаковали несколько объектов в Полтавском районе.
Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.
Атака на Полтаву 9 августа: что известно
Под вражеский удар попали автозаправочные станции, частный дом и промышленное предприятие. На местах ударов возникли пожары, которые спасатели ГСЧС ликвидировали.
Позже глава ОВА уточнил, что вражеский дрон упал на территории одного из хозяйственных предприятий. Взрывы повредили три единицы техники и окна в трех зданиях. Сообщается об одном пострадавшем.
Также обломки российского беспилотника упали на открытой территории в двух локациях Полтавского района, из-за чего загорелась сухая растительность. К счастью, никто не пострадал.
Ночью 30 июля российские ударные дроны атаковали Полтавщину. В результате вражеского удара загорелся склад Новой почты. Там никто не пострадал.
6 и 7 июля вражеские БПЛА атаковали промышленные предприятия в Полтавском и Миргородском районах. К счастью, обошлось без пострадавших. Также беспилотник попал по одному из помещений предприятия железнодорожной инфраструктуры в Полтавском районе.
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