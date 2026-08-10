Вчера вечером, 9 августа, россияне атаковали несколько объектов в Полтавском районе.

Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Атака на Полтаву 9 августа: что известно

Под вражеский удар попали автозаправочные станции, частный дом и промышленное предприятие. На местах ударов возникли пожары, которые спасатели ГСЧС ликвидировали.

Сейчас смотрят

Позже глава ОВА уточнил, что вражеский дрон упал на территории одного из хозяйственных предприятий. Взрывы повредили три единицы техники и окна в трех зданиях. Сообщается об одном пострадавшем.

Также обломки российского беспилотника упали на открытой территории в двух локациях Полтавского района, из-за чего загорелась сухая растительность. К счастью, никто не пострадал.

Ночью 30 июля российские ударные дроны атаковали Полтавщину. В результате вражеского удара загорелся склад Новой почты. Там никто не пострадал.

6 и 7 июля вражеские БПЛА атаковали промышленные предприятия в Полтавском и Миргородском районах. К счастью, обошлось без пострадавших. Также беспилотник попал по одному из помещений предприятия железнодорожной инфраструктуры в Полтавском районе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 629-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.