По меньшей мере 18 человек получили ранения в результате взрывов в Запорожье 10 августа.

О последствиях атаки сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 10 августа: что известно

По предварительным данным, российские войска сбросили корректируемую авиабомбу (КАБ) на областной центр.

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В результате взрывов в Запорожье сегодня, 10 августа, повреждены жилые дома. Кроме того, после попадания загорелись автомобили.

На данный момент известно как минимум о 18 пострадавших, среди них — ребенок. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте работают экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 629-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

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