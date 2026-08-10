Взрывы в Запорожье 10 августа: после удара КАБом начались пожары, среди раненых — ребенок
По меньшей мере 18 человек получили ранения в результате взрывов в Запорожье 10 августа.
О последствиях атаки сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 10 августа: что известно
По предварительным данным, российские войска сбросили корректируемую авиабомбу (КАБ) на областной центр.
В результате взрывов в Запорожье сегодня, 10 августа, повреждены жилые дома. Кроме того, после попадания загорелись автомобили.
На данный момент известно как минимум о 18 пострадавших, среди них — ребенок. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
На месте работают экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 629-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОВА