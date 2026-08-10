В ночь на 10 августа РФ запустила по Украине управляемую авиационную ракету Х-59/69, три баражирующих боеприпаса Бандероль и 126 ударных беспилотников разных типов.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака на Украину 10 августа

По данным Воздушных сил ВСУ, дроны запускались с территории России и временно оккупированных территорий Украины. В частности, пуски фиксировались из районов Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска, оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

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Воздушное нападение отражали истребительная авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 92 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотника других типов. Также были обезврежены три баражирующих боеприпаса Бандероль.

Зафиксировано попадание 31 ударного беспилотника на 22 локациях. Кроме того, на двух местах упали обломки сбитых российских дронов.

Российская ракета Х-59/69 не достигла цели благодаря активному противодействию украинской ПВО. В настоящее время устанавливается место ее падения.

Военные предупреждают, что воздушная атака на Украину продолжается. В небе фиксируется несколько вражеских беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 629-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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