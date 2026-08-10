У Києві двоє чоловіків викрали у пасажирки метро рюкзак із великою сумою грошей. Загальна вартість викраденого становить майже 280 тисяч гривень.

Про це повідомляє поліція Києва.

Викрали рюкзак на Вокзальній

Інцидент стався на платформі станції метро Вокзальна. Зловмисники помітили жінку, яка заснула на лавці, очікуючи на поїзд.

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Один із чоловіків непомітно забрав її наплічник. Усередині були $6 тис., 140 канадських доларів та €160. Після цього він передав рюкзак спільнику, і обоє поспіхом залишили станцію.

Правоохоронці встановили особи підозрюваних та затримали їх. Ними виявилися 40-річний киянин, який уже мав судимості за майнові злочини, та його 43-річний спільник.

Чоловікам повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. За скоєне їм може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який скоїв розбійний напад та погрожував ножем працівникам автозаправної станції у Деснянському районі. Зловмисником виявився військовослужбовець у статусі СЗЧ.

Фото: поліція Києва

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