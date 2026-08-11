У селі Варковичі Дубенського району Рівненської області сталася пожежа на території одного з підприємств. Попередньо, інцидент супроводжувався вибухом — його чули навіть у Дубні, що розташоване приблизно за 17 км від села Варковичі.

Про це повідомляють у ДСНС та Суспільне.

Пожежа у Варковичах: яка ситуація

За інформацією Суспільного, у Варковичах горить підприємство з виготовлення пінопласту. На місці працюють рятувальники ДСНС та інші екстрені служби. Наразі триває ліквідація пожежі.

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Точні причини займання, площа пожежі та інформація про можливих постраждалих поки що встановлюються.

Через сильну пожежу та густий дим виникла загроза забруднення повітря. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб уже працюють на місці події та проводять необхідні заміри.

Результати досліджень мають оприлюднити згодом.

Місцевим жителям рекомендують на час пожежі залишатися у приміщеннях, щільно зачинити вікна та двері й вимкнути вентиляцію, яка забирає повітря з вулиці. Також радять використовувати очищувачі повітря або кондиціонери з функцією фільтрації.

Через можливе задимлення людям радять тимчасово відмовитися від пробіжок, прогулянок та інших активностей на свіжому повітрі. За необхідності варто використовувати маску або респіратор.

Особливу увагу на стан здоров’я мають звернути люди із захворюваннями органів дихання. У разі появи кашлю, утрудненого дихання чи подразнення очей рекомендується звернутися по медичну допомогу.

Як повідомляють місцеві жителі, у Варковичах були перебої зі світлом; також відсутнє централізоване водопостачання. Водночас вітер, за їхніми словами, відносить дим у напрямку Рівного, а не в бік села.

Джерело : ДСНС, Суспільне

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