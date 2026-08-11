В ночь на 11 августа Россия нанесла по Киеву удар баллистическими ракетами, в результате атаки была повреждена детская больница в Шевченковском районе.

Атака на Киев 11 августа: повреждена детская больница Шевченковского района

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и полиции Киева сообщили, что в Шевченковском районе зафиксировали попадание на территории одной из детских больниц. На месте образовались две воронки, были повреждены окна медучреждения и газовая труба. Утечку газа оперативно ликвидировали работники аварийной службы.

В ГСЧС отметили, что во время атаки дети и медицинский персонал находились в укрытии, поэтому среди них пострадавших нет.

Сейчас смотрят

Еще по одному адресу в результате обстрела возник пожар и произошло разрушение складского помещения. Огонь охватил около 1 200 кв. м. Пожар был ликвидирован.

На месте спасатели обнаружили раненого мужчину и передали его медикам. По информации столичной полиции, пострадавшему 28 лет, его госпитализировали.

Спасатели и полиция продолжают работать на местах российской атаки.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удар, заявил, что действия России свидетельствуют о подготовке Москвы не к миру, а к дальнейшей эскалации.

По его словам, на это указывают увеличение производства баллистических ракет, использование северокорейских средств и подготовка к мобилизационным мерам.

Зеленский призвал международных партнеров усилить санкционное давление на предприятия, обеспечивающие российскую военную машину, а также увеличить помощь Украине в сфере противовоздушной обороны.

Президент подчеркнул, что реагировать на действия России нужно уже сейчас, чтобы сберечь шанс на мир.

Напомним, что после полуночи 11 августа РФ атаковала Киев баллистическими ракетами.

Фото: МОЗ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.