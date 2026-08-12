Утром в среду, 12 августа, российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. Под удары попал Броварской район.

Об этом сообщает руководитель Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Атака на Киевщину: какие последствия 12 августа

По информации ОВА, возник пожар складских зданий в Броварском районе в результате атаки на Киевщину.

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Как стало известно, травмировался 65-летний мужчина. Он получил осколочные ранения.

Его госпитализировали в больницу. Медицинские работники оказывают гражданину необходимую помощь.

Кроме того, днем ​​12 августа раздавались взрывы в Киеве, когда в сторону столицы двигались российские беспилотники.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 631-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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