РФ атаковала Броварской район Киевщины: горят склады, ранен мужчина
- Утром 12 августа российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками, под ударом оказался Броварской район.
- В результате падения обломков вспыхнул пожар на складах, а 65-летний мужчина получил осколочные ранения.
Утром в среду, 12 августа, российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. Под удары попал Броварской район.
Об этом сообщает руководитель Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.
Атака на Киевщину: какие последствия 12 августа
По информации ОВА, возник пожар складских зданий в Броварском районе в результате атаки на Киевщину.
Как стало известно, травмировался 65-летний мужчина. Он получил осколочные ранения.
Его госпитализировали в больницу. Медицинские работники оказывают гражданину необходимую помощь.
Кроме того, днем 12 августа раздавались взрывы в Киеве, когда в сторону столицы двигались российские беспилотники.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 631-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.