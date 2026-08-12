Уночі 12 серпня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками.

Про наслідки атаки повідомили начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, очільник Одеської МВА Сергій Лисак, а також представники ДСНС України.

Атака на Одесу 12 серпня: що відомо

За попередніми даними Олега Кіпера, один із ворожих дронів влучив у п’ятий поверх одного з житлових будинків.

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Уранці Сергій Лисак повідомив, що внаслідок російської атаки на Одесу пошкоджено інфраструктуру.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій уточнили, що внаслідок нічної атаки горіла квартира на п’ятому поверсі десятиповерхівки.

36 рятувальників за допомогою дев’яти одиниць техніки оперативно ліквідували займання.

Комунальні служби вже прибрали територію біля пошкодженого будинку та закрили вибиті віконні отвори.

Сергій Лисак нагадав, що власники житла, яке постраждало внаслідок російської атаки на Одесу сьогодні, 12 сепня, можуть подати заяву на отримання компенсації за програмами єВідновлення та Незламна Одеса.

Для оформлення документів та отримання допомоги жителям радять звертатися до районних адміністрацій міста.

За попередніми данини, люди під час атаки на Одесу 12 серпня не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 631-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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