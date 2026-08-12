Ночные взрывы в Крыму: есть повреждения и пожары, пропал свет
- В ночь на 12 августа оккупированный Крым подвергся массированной атаке дронов, во время которой взрывы раздавались от Севастополя до Феодосии и Керчи.
- В результате падения обломков повреждены жилые дома, вспыхнули лесные и местные пожары, а ряд населенных пунктов вместе с Симферополем остались без света.
Во временно оккупированном Крыму раздавались мощные взрывы в ночь на 12 августа. В Севастополе по меньшей мере три раза объявляли воздушную тревогу. Оккупанты утверждают, что произошла массированная атака дронов.
Об этом написали назначенный оккупантами псевдогубернатор Севастополя Михаил Развожаев и Telegram-канал Крымский ветер.
Взрывы в Крыму: какие последствия 12 августа
Как утверждает Развожаев, российские войска сбили в небе более 30 беспилотников. Самая активная работа сил ПВО была в Балаклавском районе. Пострадавших нет.
В Балаклаве в результате падения обломков сбитых беспилотников повреждены по меньшей мере три многоквартирных и пять частных домов, в частности там выбиты стекла. Также обломки дронов были обнаружены на нескольких других локациях.
Кроме этого, зафиксированы два очага воспламенения растительности – вблизи местного пляжа и на труднодоступном склоне в районе Ильяс-Кая, где лесной пожар охватил ориентировочно 500 кв. м.
Еще один пожар произошел в Гагаринском районе. Там обломки попали в крышу жилого дома в одном из садовых обществ.
Оккупационные ресурсы утверждают, что пожар оперативно потушили, обошлось без жертв. Мелкие разрушения также зафиксировали в трех многоэтажках в Балаклавском районе и на Северной стороне Севастополя.
По информации Telegram-канала Крымский ветер со ссылкой на местных жителей, взрывы раздавались в Феодосии и Керчи. В районе Ялтинского кольца зафиксировали два пуска ракет из ЗРК Панцирь, а над морской акваторией вблизи Балаклавы гремела детонация.
Также дроны заметили недалеко от военных аэродромов Кача и Бельбек.
Кроме этого, сообщалось о масштабном обесточении. Электроснабжение исчезло в Симферополе, а также в Евпатории, Саках, Николаевке, Берегово, Песчаном и Угловом.
По данным спутникового мониторинга, после ночных обстрелов под Севастополем произошли два крупных пожара. Один из них вспыхнул возле транспортной развязки с железнодорожным мостом вблизи села Первомайское (под Балаклавой), другой – в районе пляжа Васили.
Также спутники зафиксировали в урочище Инжир пожар, который уже удалось потушить и о котором сообщалось ранее.