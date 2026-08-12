У тимчасово окупованому Криму лунали потужні вибухи в ніч на 12 серпня. У Севастополі щонайменше три рази оголошували повітряну тривогу. Окупанти стверджують, що відбулася масована атака дронів.

Про це написали призначений окупантами псевдогубернатор Севастополя Михайло Развожаєв та Telegram-канал Кримський вітер.

Вибухи в Криму: які наслідки 12 серпня

Як стверджує Развожаєв, російські війська збили у небі понад 30 безпілотників. Найактивніша робота сил ППО відбувалася у Балаклавському районі. Постраждалих немає.

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У Балаклаві внаслідок падіння уламків збитих безпілотників пошкоджено щонайменше три багатоквартирні та п’ять приватних будинків, зокрема у них вибито шибки. Також уламки дронів виявили на кількох інших локаціях.

Окрім цього, зафіксовано два осередки займання рослинності – поблизу місцевого пляжу та на важкодоступному схилі в районі Ільяс-Кая, де лісова пожежа охопила орієнтовно 500 кв. м.

Ще одна пожежа сталася в Гагарінському районі. Там уламки влучили в дах житлового будинку в одному із садових товариств.

Окупаційні ресурси стверджують, що пожежу оперативно загасили, минулося без жертв. Дрібні руйнування також зафіксували у трьох багатоповерхівках у Балаклавському районі та на Північній стороні Севастополя.

За інформацією Telegram-каналу Кримський вітер із посиланням на місцевих жителів, вибухи лунали у Феодосії та Керчі. У районі Ялтинського кільця зафіксували два пуски ракет із ЗРК Панцир, а над морською акваторією поблизу Балаклави гриміла детонація.

Також дрони помітили неподалік військових аеродромів Кача та Бельбек.

Крім цього, повідомлялося про масштабне знеструмлення. Електропостачання зникло в Сімферополі, а також у Євпаторії, Саках, Миколаївці, Береговому, Піщаному та Угловому.

За даними супутникового моніторингу, після нічних обстрілів під Севастополем виникли дві значні пожежі. Одна з них спалахнула біля транспортної розв’язки із залізничним мостом поблизу села Первомайське (під Балаклавою), інша – в районі пляжу Василі.

Також супутники зафіксували в урочищі Інжир пожежу, яку вже вдалося загасити та про яку повідомлялося раніше.

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