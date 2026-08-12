Нічні вибухи в Криму: є пошкодження та пожежі, зникло світло
- У ніч на 12 серпня окупований Крим зазнав масованої атаки дронів, під час якої вибухи лунали від Севастополя до Феодосії та Керчі.
- Внаслідок падіння уламків пошкоджено житлові будинки, спалахнули лісові та місцеві пожежі, а низка населених пунктів разом із Сімферополем залишилися без світла.
У тимчасово окупованому Криму лунали потужні вибухи в ніч на 12 серпня. У Севастополі щонайменше три рази оголошували повітряну тривогу. Окупанти стверджують, що відбулася масована атака дронів.
Про це написали призначений окупантами псевдогубернатор Севастополя Михайло Развожаєв та Telegram-канал Кримський вітер.
Вибухи в Криму: які наслідки 12 серпня
Як стверджує Развожаєв, російські війська збили у небі понад 30 безпілотників. Найактивніша робота сил ППО відбувалася у Балаклавському районі. Постраждалих немає.
У Балаклаві внаслідок падіння уламків збитих безпілотників пошкоджено щонайменше три багатоквартирні та п’ять приватних будинків, зокрема у них вибито шибки. Також уламки дронів виявили на кількох інших локаціях.
Окрім цього, зафіксовано два осередки займання рослинності – поблизу місцевого пляжу та на важкодоступному схилі в районі Ільяс-Кая, де лісова пожежа охопила орієнтовно 500 кв. м.
Ще одна пожежа сталася в Гагарінському районі. Там уламки влучили в дах житлового будинку в одному із садових товариств.
Окупаційні ресурси стверджують, що пожежу оперативно загасили, минулося без жертв. Дрібні руйнування також зафіксували у трьох багатоповерхівках у Балаклавському районі та на Північній стороні Севастополя.
За інформацією Telegram-каналу Кримський вітер із посиланням на місцевих жителів, вибухи лунали у Феодосії та Керчі. У районі Ялтинського кільця зафіксували два пуски ракет із ЗРК Панцир, а над морською акваторією поблизу Балаклави гриміла детонація.
Також дрони помітили неподалік військових аеродромів Кача та Бельбек.
Крім цього, повідомлялося про масштабне знеструмлення. Електропостачання зникло в Сімферополі, а також у Євпаторії, Саках, Миколаївці, Береговому, Піщаному та Угловому.
За даними супутникового моніторингу, після нічних обстрілів під Севастополем виникли дві значні пожежі. Одна з них спалахнула біля транспортної розв’язки із залізничним мостом поблизу села Первомайське (під Балаклавою), інша – в районі пляжу Василі.
Також супутники зафіксували в урочищі Інжир пожежу, яку вже вдалося загасити та про яку повідомлялося раніше.