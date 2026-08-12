Эпицентр в Запорожье в огне после ночных взрывов: в ОВА показали видео
В результате взрывов в Запорожье 12 августа был поврежден торговый центр Эпицентр в одном из спальных районов города.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье: Эпицентр под ударом 12 августа
Ночью 12 августа в регионе было объявлено об угрозе применения баллистических ракет и ударных беспилотников. После этого раздались взрывы в Запорожье. Эпицентр стал одним из поврежденных объектов города.
По словам Ивана Федорова, враг нацелился на торговый центр в одном из спальных районов Запорожья.
В результате взрывов в Запорожье Эпицентр сегодня ночью охватило огнем. Здание торгового центра повреждено.
По данным Запорожской областной прокуратуры, в Эпицентре почти полностью уничтожены товары и материалы, которые находились внутри. Произошел пожар, который до сих пор тушат соответствующие службы.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
К слову, громко сегодня ночью было не только в районе Эпицентра. Взрывы раздавались в жилых секторах.
Так, ударами поврежден частный дом. Там выбило окна, повреждены ворота и забор. Также возник пожар, который спасатели уже потушили.
В настоящее время продолжается ликвидация последствий взрывов в Запорожье сегодня, 12 августа.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 631-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОВА