В результате взрывов в Запорожье 12 августа был поврежден торговый центр Эпицентр в одном из спальных районов города.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье: Эпицентр под ударом 12 августа

Ночью 12 августа в регионе было объявлено об угрозе применения баллистических ракет и ударных беспилотников. После этого раздались взрывы в Запорожье. Эпицентр стал одним из поврежденных объектов города.

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По словам Ивана Федорова, враг нацелился на торговый центр в одном из спальных районов Запорожья.

В результате взрывов в Запорожье Эпицентр сегодня ночью охватило огнем. Здание торгового центра повреждено.

По данным Запорожской областной прокуратуры, в Эпицентре почти полностью уничтожены товары и материалы, которые находились внутри. Произошел пожар, который до сих пор тушат соответствующие службы.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

К слову, громко сегодня ночью было не только в районе Эпицентра. Взрывы раздавались в жилых секторах.

Так, ударами поврежден частный дом. Там выбило окна, повреждены ворота и забор. Также возник пожар, который спасатели уже потушили.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий взрывов в Запорожье сегодня, 12 августа.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 631-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

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