Унаслідок вибухів у Запоріжжі 12 серпня пошкоджено торговельний центр Епіцентр в одному зі спальних районів міста.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи в Запоріжжі: Епіцентр під ударом 12 серпня

Уночі 12 серпня в регіоні оголосили про загрозу застосування балістичних ракет та ударних безпілотників. Після цього пролунали вибухи в Запоріжжі. Епіцентр став одним із пошкоджених об’єктів міста.

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За даними Івана Федорова, ворог поцілив по торговельному центру в одному зі спальних районів Запоріжжя.

Унаслідок вибухів у Запоріжжі Епіцентр сьогодні вночі охопило вогнем. Будівлю торговельного центру пошкоджено.

За даними Запорізької обласної прокуратури, в Епіцентрі майже повністю знищено товари та матеріали, які перебували всередині. Виникла пожежа, яку досі ліквідують відповідні служби.

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Гучно сьогодні вночі було не лише в районі Епіцентру. Вибухи лунали в житлових секторах.

Ударами пошкоджено приватний будинок. Там вибило вікна, пошкоджено ворота та паркан.

Також виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.

Наразі триває ліквідація наслідків вибухів у Запоріжжі сьогодні, 12 серпня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 631-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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