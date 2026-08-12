Епіцентр у Запоріжжі у вогні після нічних вибухів: в ОВА показали відео
Унаслідок вибухів у Запоріжжі 12 серпня пошкоджено торговельний центр Епіцентр в одному зі спальних районів міста.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Вибухи в Запоріжжі: Епіцентр під ударом 12 серпня
Уночі 12 серпня в регіоні оголосили про загрозу застосування балістичних ракет та ударних безпілотників. Після цього пролунали вибухи в Запоріжжі. Епіцентр став одним із пошкоджених об’єктів міста.
За даними Івана Федорова, ворог поцілив по торговельному центру в одному зі спальних районів Запоріжжя.
Унаслідок вибухів у Запоріжжі Епіцентр сьогодні вночі охопило вогнем. Будівлю торговельного центру пошкоджено.
За даними Запорізької обласної прокуратури, в Епіцентрі майже повністю знищено товари та матеріали, які перебували всередині. Виникла пожежа, яку досі ліквідують відповідні служби.
За попередніми даними, минулося без постраждалих.
Гучно сьогодні вночі було не лише в районі Епіцентру. Вибухи лунали в житлових секторах.
Ударами пошкоджено приватний будинок. Там вибило вікна, пошкоджено ворота та паркан.
Також виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.
Наразі триває ліквідація наслідків вибухів у Запоріжжі сьогодні, 12 серпня.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 631-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Запорізька ОВА