РФ не могла не знать, что атакует гражданскую цель: Зеленский об ударе по поезду на Одесчине
- Владимир Зеленский заявил, что Россия атаковала пассажирский поезд в Одесской области, в котором находились 340 человек.
- По словам президента, оператор реактивного дрона не мог не понимать, что целью был гражданский объект.
- В результате удара погибли машинист поезда и его помощник, а спасатели эвакуировали 317 пассажиров, среди них 67 детей.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку на пассажирский поезд в Одесской области, заявив, что РФ не могла не знать, что цель абсолютно гражданская.
Реакция Зеленского на атаку поезда в Одесской области
Как сообщил глава нашего государства в Telegram, во время российской атаки на пассажирский поезд в Одесской области в нем находились 340 человек. Российские военные атаковали локомотив реактивным дроном, а оператор беспилотника точно осознавал, что целью является гражданский объект.
– Сегодня на Одесчине россияне в очередной раз разбили обычный локомотив пассажирского поезда реактивным дроном. 340 человек были в поезде. И точно тот, кто управлял дроном, не мог не знать, что цель абсолютно гражданская, – заявил президент.
Зеленский также сообщил, что в эту ночь российские удары зафиксировали в 11 регионах Украины — Россия применила более 130 ударных дронов.
Президент призвал международных партнеров усилить поддержку Украины средствами противовоздушной обороны и увеличить давление на Россию.
— Каждый день россияне бьют просто ради террора по обычной жизни людей. И к сожалению, далеко не на каждый такой удар есть сильный ответ мира. Нужно больше помощи с ПВО, больше давления на Россию, если мир серьезно настроен остановить эту войну в Европе, — подчеркнул Зеленский.
Как выглядит поезд после атаки РФ
В ГСЧС показали, как выглядит поезд после российского удара. На фото, опубликованных спасателями, видно, что кабина машиниста полностью разрушена.
По данным спасателей, атака произошла в Березовском районе Одесской области. После попадания загорелся локомотив, пожар был ликвидирован.
Напомним, что россияне прицельно ударили дроном по локомотиву пассажирского поезда в Одесской области как раз тогда, когда он заходил на станцию для безопасной эвакуации пассажиров. Погиб машинист и его помощник.
Спасатели эвакуировали из поезда 317 пассажиров, в том числе 67 детей. Людей вывели на безопасное расстояние, а для дальнейшей передвижения привлекли 12 автобусов ГСЧС, общины Березовского района и Одессы.
Также Россия ночью атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области. В результате удара есть повреждения, на месте возник пожар.