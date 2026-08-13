Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку на пассажирский поезд в Одесской области, заявив, что РФ не могла не знать, что цель абсолютно гражданская.

Реакция Зеленского на атаку поезда в Одесской области

Как сообщил глава нашего государства в Telegram, во время российской атаки на пассажирский поезд в Одесской области в нем находились 340 человек. Российские военные атаковали локомотив реактивным дроном, а оператор беспилотника точно осознавал, что целью является гражданский объект.

– Сегодня на Одесчине россияне в очередной раз разбили обычный локомотив пассажирского поезда реактивным дроном. 340 человек были в поезде. И точно тот, кто управлял дроном, не мог не знать, что цель абсолютно гражданская, – заявил президент.

Зеленский также сообщил, что в эту ночь российские удары зафиксировали в 11 регионах Украины — Россия применила более 130 ударных дронов.

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Президент призвал международных партнеров усилить поддержку Украины средствами противовоздушной обороны и увеличить давление на Россию.

— Каждый день россияне бьют просто ради террора по обычной жизни людей. И к сожалению, далеко не на каждый такой удар есть сильный ответ мира. Нужно больше помощи с ПВО, больше давления на Россию, если мир серьезно настроен остановить эту войну в Европе, — подчеркнул Зеленский.

Как выглядит поезд после атаки РФ

В ГСЧС показали, как выглядит поезд после российского удара. На фото, опубликованных спасателями, видно, что кабина машиниста полностью разрушена.

По данным спасателей, атака произошла в Березовском районе Одесской области. После попадания загорелся локомотив, пожар был ликвидирован.

Напомним, что россияне прицельно ударили дроном по локомотиву пассажирского поезда в Одесской области как раз тогда, когда он заходил на станцию ​​для безопасной эвакуации пассажиров. Погиб машинист и его помощник.

Спасатели эвакуировали из поезда 317 пассажиров, в том числе 67 детей. Людей вывели на безопасное расстояние, а для дальнейшей передвижения привлекли 12 автобусов ГСЧС, общины Березовского района и Одессы.

Также Россия ночью атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области. В результате удара есть повреждения, на месте возник пожар.

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