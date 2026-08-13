Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку на пасажирський потяг в Одеській області, заявивши, РФ не могла не знати, що ціль абсолютно цивільна.

Реакція Зеленського на атаку потяга на Одещині

Як повідомив глава нашої держави у Telegram, під час російської атаки на пасажирський потяг в Одеській області у ньому перебували 340 людей. Російські військові атакували локомотив реактивним дроном, а оператор безпілотника точно усвідомлював, що ціллю є цивільний об’єкт.

– Сьогодні на Одещині росіяни вчергове розбили звичайний локомотив пасажирського потяга реактивним дроном. 340 людей було у потязі. І точно той, хто керував дроном, не міг не знати, що ціль абсолютно цивільна, — заявив президент.

Зеленський також повідомив, що цієї ночі російські удари зафіксували в 11 регіонах України — Росія застосувала понад 130 ударних дронів.

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Президент закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України засобами протиповітряної оборони та збільшити тиск на Росію.

– Щодня росіяни бʼють просто заради терору по звичайному життю людей. І на жаль, далеко не на кожен такий удар є сильна відповідь світу. Потрібно більше допомоги з ППО, більше тиску на Росію, якщо світ серйозно налаштований зупинити цю війну в Європі, — наголосив Зеленський.

Який вигляд має потяг після атаки РФ

У ДСНС показали, який вигляд має потяг після російського удару. На фото, опублікованих рятувальниками, видно, що кабіна машиніста вщент зруйнована.

За даними рятувальників, атака сталася у Березівському районі Одещини. Після влучання загорівся локомотив, пожежу ліквідували.

Нагадаємо, що росіяни прицільно вдарили дроном по локомотиву пасажирського потяга на Одещині якраз тоді, коли він заходив на станцію для безпечної евакуації пасажирів. Загинули машиніст і його помічник.

Рятувальники евакуювали з потяга 317 пасажирів, серед яких 67 дітей. Людей вивели на безпечну відстань, а для їх подальшого перевезення залучили 12 автобусів ДСНС, громади Березівського району та Одеси.

Також Росія вночі атакувала портову інфраструктуру на Одещині. Внаслідок удару є пошкодження, на місці виникла пожежа.

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