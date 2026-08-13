В ночь на 13 августа, начиная с 18:00 12 августа, российские войска атаковали Украину 133 ударными беспилотниками. Среди них — дроны типа Shahed, в том числе реактивные, Гербера и беспилотники-имитаторы Пародия.

Ночная атака на Украину 13 августа

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, запуски производились из районов Курска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

По предварительной информации, по состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 111 вражеских БпЛА разных типов на Севере, Юге и Востоке страны.

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В то же время зафиксировано попадание вражеских средств воздушного нападения на 15 локациях. Еще в 16 местах упали обломки сбитых беспилотников.

К отражению воздушной атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Ранее Юрий Игнат рассказал, что Воздушные силы изменили формат утренних сводок по массированным атакам РФ. В отчетах больше не будут публиковать подробные данные о запущенной, сбитой и подавленной российской баллистике.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 632-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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