Російські війська рано-вранці 14 серпня завдали подвійного удару по приватному житловому будинку в Буринській громаді Сумської області. Внаслідок атаки загинули жінка та її маленький син.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Удар по Буринській громаді Сумщини

За його словами, ворог атакував оселю двома реактивними безпілотниками. Внаслідок ударів будинок зазнав значних руйнувань, там виникла пожежа.

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На місці трагедії загинули 29-річна жінка та її 9-річний син.

Ще четверо людей дістали поранення. Двоє постраждалих — батько та бабуся загиблого хлопчика — перебувають у лікарні з важкими опіками.

Рятувальні та аварійні служби продовжують працювати на місці російської атаки.

11 серпня Росія вдарила керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Сум. Унаслідок атаки загинув чоловік.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 633-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сумська ОВА

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