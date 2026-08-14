Три человека пострадали во время ночных взрывов в Смеле сегодня, 14 августа.

Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Взрывы в Смеле сегодня, 14 августа: что известно

Взрывы в Смеле сегодня, 14 августа, прогремели после часу ночи.

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В то время, по данным Воздушных сил ВСУ, в сторону региона летел реактивный беспилотник.

Уже утром глава Черкасской ОВА сообщил о последствиях ночных взрывов в Смеле 14 августа.

По его данным, в Смелянской территориальной общине вражеским дроном поврежден жилой дом.

По предварительным данным, травмы получили три человека.

В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 633-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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