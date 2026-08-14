Взрывы в Смеле 14 августа: дрон повредил дом, трое пострадавших
Три человека пострадали во время ночных взрывов в Смеле сегодня, 14 августа.
Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
Взрывы в Смеле сегодня, 14 августа: что известно
Взрывы в Смеле сегодня, 14 августа, прогремели после часу ночи.
В то время, по данным Воздушных сил ВСУ, в сторону региона летел реактивный беспилотник.
Уже утром глава Черкасской ОВА сообщил о последствиях ночных взрывов в Смеле 14 августа.
По его данным, в Смелянской территориальной общине вражеским дроном поврежден жилой дом.
По предварительным данным, травмы получили три человека.
В настоящее время на месте работают экстренные службы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 633-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.