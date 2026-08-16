Книжный рынок Петровка в Киеве серьезно пострадал в результате российской атаки в ночь на 16 августа. Несколько рядов торговых павильонов сгорели дотла.

О последствиях атаки сообщают ГСЧС и местные СМИ с места событий.

Уничтожен книжный рынок Петровка в Киеве: что известно

Масштабный пожар вспыхнул на территории книжного рынка Петровка, расположенного возле станции метро Почайная в Оболонском районе столицы.

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Огонь охватил торговые павильоны. По данным СМИ, несколько рядов рынка сгорели дотла, уничтожены товары предпринимателей, а книги после пожара продолжают тлеть.

Сейчас спасатели работают на месте и устраняют последствия ночного российского обстрела.

Что известно о книжном рынке Петровка

Книжный рынок Петровка возле нынешней станции метро Почайная работает в Киеве с 1 марта 1997 года. Это самый большой книжный рынок столицы и один из крупнейших в Украине.

В конце 1980-х в Киеве существовало неформальное объединение книготорговцев на тогдашней улице Фрунзе, а сейчас — Кирилловской. В середине 1990-х торговцы перебрались в район железнодорожного узла и станции метро Петровка, где впоследствии официально открыли рынок.

Петровка прославилась прежде всего огромным выбором книг — от художественной литературы до профессиональных и редких изданий. Здесь также продавали канцтовары, аудио- и видеопродукцию, программное обеспечение, а отдельное место традиционно занимала букинистическая литература.

Что известно о ночной атаке на Киев 16 августа

В ночь на 16 августа российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. Последствия ударов зафиксировали в Оболонском и Голосеевском районах.

Именно в Оболонском районе ГСЧС сначала сообщила о масштабном пожаре на территории одного из рынков. Позже стало известно, что речь идет о книжном рынке Петровка возле метро Почайная.

Кроме того, в этом районе взрывная волна повредила здание, а по другому адресу ракета попала в нежилое сооружение. Также загорелось несколько машин.

В Голосеевском районе пожар возник на территории нежилой застройки.

По состоянию на утро в результате взрывов в Киеве сегодня, 16 августа, было известно о трех пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 635-й день.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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