Утром 16 августа российские войска атаковали Броварской район Киевской области ударными беспилотниками.

О последствиях атаки сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

Атака на Броварской район 16 августа: что известно

По словам Ткаченко, в результате удара российских дронов в Броварском районе повреждены частный жилой дом и хозяйственная постройка. В доме повреждены крыша и окна.

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В данный момент известно, что в результате атаки на Броварской район сегодня, 16 августа, пострадали три человека.

Среди пострадавших есть ребенок. Ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

Женщина получила осколочные ранения. Ее доставили в больницу. Еще одному пострадавшему медики также оказали помощь на месте.

В ночь на 16 августа российские войска также атаковали Киев баллистическими ракетами.

В результате ударов в Оболонском районе на территории одного из рынков разгорелся масштабный пожар, также были повреждены нежилые здания и загорелись автомобили. В Голосеевском районе пожар вспыхнул на территории нежилой застройки.

По состоянию на утро в результате атаки на Киев 16 августа было известно о трех пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 635-й день.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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